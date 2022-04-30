90% украинцев положительно относятся к трем мировым лидерам - это Дуда, Джонсон и Байден, - руководитель социологической группы "Рейтинг"

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".



Руководитель социологической службы отметил, что отношение украинцев к лидерам мира изменилось.



"Однозначно можно говорить, что в полтора раза выросли показатели положительной оценки деятельности таких президентов как президент США Джо Байден, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Показатели сейчас составляют около 90% положительного отношения к этим трем мировым лидерам. Фактически, все украиницы доверяют или положительно воспринимают Дуду, Джонсона и Байдена", - отметил руководитель группы "Рейтинг".



Антипович подчеркнул, что к Анджею Дуде всегда был высокий уровень доверия со стороны украинцев, а сейчас президент Польши занял первое место в общенациональном опросе.



"Отношение к соседям, Польше и Литве, самое лучшее. Но если говорить о Беларуси, как нашем соседе, которая сейчас выступает на стороне врага, то 96% украинцев имеют негативное отношение к Лукашенко и признают на уровне 90% Беларусь как враждебную страну по отношению к Украине, - рассказал социолог.



Алексей Антипович добавил, что украинцы ухудшили свое отношение к Лукашенко и без войны.

Накануне Байден пообещал поддержать Европу в противостоянии газовому шантажу России и призвал переходить на "чистую" энергетику.

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал заявление своего министра обороны о праве Украины атаковать цели на территории России.

Ранее Анджей Дуда подписал закон об эмбарго на импорт угля из России в Польшу

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