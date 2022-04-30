90% украинцев положительно относятся к трем мировым лидерам - это Дуда, Джонсон и Байден, - руководитель социологической группы "Рейтинг"
Алексей Антипович, руководитель социологической группы "Рейтинг", рассказал, что 26 апреля 2022 года были представлены результаты общенационального опроса, по которым украинцы улучшили свое отношение к президенту Польши Анджею Дуде и ухудшили к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".
Руководитель социологической службы отметил, что отношение украинцев к лидерам мира изменилось.
"Однозначно можно говорить, что в полтора раза выросли показатели положительной оценки деятельности таких президентов как президент США Джо Байден, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Показатели сейчас составляют около 90% положительного отношения к этим трем мировым лидерам. Фактически, все украиницы доверяют или положительно воспринимают Дуду, Джонсона и Байдена", - отметил руководитель группы "Рейтинг".
Антипович подчеркнул, что к Анджею Дуде всегда был высокий уровень доверия со стороны украинцев, а сейчас президент Польши занял первое место в общенациональном опросе.
"Отношение к соседям, Польше и Литве, самое лучшее. Но если говорить о Беларуси, как нашем соседе, которая сейчас выступает на стороне врага, то 96% украинцев имеют негативное отношение к Лукашенко и признают на уровне 90% Беларусь как враждебную страну по отношению к Украине, - рассказал социолог.
Алексей Антипович добавил, что украинцы ухудшили свое отношение к Лукашенко и без войны.
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