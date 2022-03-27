90% мужчин, которых Россия мобилизовала в ОРДЛО, уже погибли в Украине, - Асеев

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV



“Сейчас в общественном транспорте Донецка, Харцызска или Макеевки вы не увидите мужчин. То есть мужчины, которые там ездили или ходили по улице, их всех переловили и отправили на фронт. Их отправили в Харьков, Мариуполь и Херсон. 90% этих мужчин уже погибли," - рассказал Ассев



Асеев добавил, что те мужчины, которые там еще остались, просто не выходят из своих квартир уже три недели.



“Эту всю информацию я имею в примере моих знакомых. Там просто не осталось мужского населения. И они все равно не понимают, что происходит. Пока ситуация не касается конкретно кого-то, мнение их не меняется в отношении Украины, но уже когда привозят труп их мужа, брата или отца, вот тогда уже происходит изменение сознания”, - добавил Асеев.



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