90% мужчин, которых Россия мобилизовала в ОРДЛО, уже погибли в Украине, - Асеев
Журналист Стас Асеев сообщил, что 90% мужчин, которых Россия мобилизовала в ОРДЛО, уже погибли в Украине, остальные скрываются уже три недели в квартирах
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV
“Сейчас в общественном транспорте Донецка, Харцызска или Макеевки вы не увидите мужчин. То есть мужчины, которые там ездили или ходили по улице, их всех переловили и отправили на фронт. Их отправили в Харьков, Мариуполь и Херсон. 90% этих мужчин уже погибли," - рассказал Ассев
Асеев добавил, что те мужчины, которые там еще остались, просто не выходят из своих квартир уже три недели.
“Эту всю информацию я имею в примере моих знакомых. Там просто не осталось мужского населения. И они все равно не понимают, что происходит. Пока ситуация не касается конкретно кого-то, мнение их не меняется в отношении Украины, но уже когда привозят труп их мужа, брата или отца, вот тогда уже происходит изменение сознания”, - добавил Асеев.
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