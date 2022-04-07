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Главная война с Россией 90 мертвых рашистов, 4 сбитых танка, 5 БМП и один самолет - в оперативно-тактической группировке "Восток" опубликовали отчет работы за 7 апреля

90 мертвых рашистов, 4 сбитых танка, 5 БМП и один самолет - в оперативно-тактической группировке "Восток" опубликовали отчет работы за 7 апреля

7 апреля, 2022 четверг
23:13
война с Россией

Сегодня, 7 апреля, российские фашистские войска совершили 6 атак позиций украинских защитников в районе оперативно-тактической группировки "Восток", однако понесли значительные потери

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

В результате боев потери врага составили:

- личного состава – до 90;

- танков – 4;

- БМП – 5;

- АТ – 9;

- самолетов – 1;

- БПЛА – 3.

"Кремлевские бандиты не оставили своих захватнических планов, поэтому украинские воины продолжают битву, уничтожают врага и каждый день приближают победу Украины. Смерть врагам! Слава Украине!", - написали ВСУ.

  • Если Россия перебросит военные самолеты на территорию самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики, то украинские ПВО будут сбивать воздушные цели. Об этом заверили наши ВСУ.
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