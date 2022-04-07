90 мертвых рашистов, 4 сбитых танка, 5 БМП и один самолет - в оперативно-тактической группировке "Восток" опубликовали отчет работы за 7 апреля
Сегодня, 7 апреля, российские фашистские войска совершили 6 атак позиций украинских защитников в районе оперативно-тактической группировки "Восток", однако понесли значительные потери
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".
В результате боев потери врага составили:
- личного состава – до 90;
- танков – 4;
- БМП – 5;
- АТ – 9;
- самолетов – 1;
- БПЛА – 3.
"Кремлевские бандиты не оставили своих захватнических планов, поэтому украинские воины продолжают битву, уничтожают врага и каждый день приближают победу Украины. Смерть врагам! Слава Украине!", - написали ВСУ.
- Если Россия перебросит военные самолеты на территорию самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики, то украинские ПВО будут сбивать воздушные цели. Об этом заверили наши ВСУ.
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