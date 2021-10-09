9 октября в истории: Хотинский мир, псевдоотряды УПА от НКВД и первый сеанс Кашпировского на ТВ
9 октября 1621 года в украинском городе Хотине, на Буковине, был подписан мирный договор между Речью Посполитой и Османской империей, по которому одна сторона обязывалась удерживать казаков от походов на татарские и турецкие владения, а вторая - своих вассалов от нападений на территорию Речи Посполитой
Об этом напоминает Еспресо.TV .
Договоренностям предшествовала затянувшаяся на несколько недель Хотинская битва, которая прославила запорожских казаков во главе с гетманом Петром Конашевичем-Сагайдачным и остановила экспансию османов в Восточной и Центральной Европе.
Другие ключевые события 9 октября:
1944 - по распоряжению Сталина вышел указ НКВД/НКГБ "О мерах по усилению борьбы с оуновским подпольем и ликвидации вооруженных банд ОУН в западных областях Украины", которым предусматривалось создание фейковых отрядов УПА с целью дискредитации украинского Движения Сопротивления в глазах населения.
1989 - на Центральном телевидении СССР состоялся первый телесеанс уроженца Хмельнитчины, выпускника Винницкого мединститута Анатолия Кашпировского.
2006 - КНДР проведено первое подземное испытание ядерной бомбы.
2009 - Бараку Обаме присуждена Нобелевская премия мира.
9 октября родились:
1904 - поэт, писатель, переводчик, неизменный на протяжении многих лет главный редактор Украинской советской энциклопедии Николай Бажан.
1940 - родился английский рок-музыкант, певец, композитор, сооснователь легендарной группы Beatles Джон Леннон.
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