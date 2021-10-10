9 октября на фронте: с российской стороны - 6 обстрелов, с украинской - без потерь
За прошедшие сутки, 9 октября 2021 года, российские оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения
Такие данные приводятся в утренней фронтовой сводке, передает Еспресо.TV.
Оккупанты из России вели обстрел позиций защитников Украины вблизи 6 городов, поселков и сел:
Майорска - из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов,
Красногоровки - из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм,
Новозвановки - из станковых противотанковых гранатометов,
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Золотого-4 - наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм,
Водяного - здесь противник применил гранатометы различных систем,
Новолуганского - из стрелкового оружия.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отмечает командование Операции Объединенных сил.
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