9 октября на фронте: российские оккупанты трижды нарушили режим "тишины"
9 октября на Донбассе российские оккупационные войска совершили три обстрела украинских позиций
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
В районе Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Красногоровки враждебные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.
Неподалеку Новозвановки наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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