9 октября на фронте: российские оккупанты трижды нарушили режим "тишины"

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В районе Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Красногоровки враждебные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

Неподалеку Новозвановки наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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