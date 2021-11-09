9 ноября на фронте: оккупанты обстреляли околицы двух населенных пунктов, потерь со стороны украинской армии нет
С начала суток 9 ноября по состоянию на 18:00 российские военные в зоне Операции объединенных сил два раза открывали огонь
Об этом сообщает штаб ООС.
Обстрел из стрелкового оружия оккупанты произвели вблизи Опытного.
Возле Новоалександровки применили гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Потерь среди украинских военных нет.
Подразделения ООС открывали ответный огонь, соблюдая правила Минских договоренностей.
- Напомним, Миссия ОБСЕ зафиксировала в отдельных районах Донецкой и Луганской областей российские реактивные системы залпового огня "Град-К".
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