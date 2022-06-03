Об этом в твиттере написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"100 дней вторжения России в Украину. 100 дней, когда ЕС решительно поддерживает Украину

100 дней повлекли за собой тысячи смертей и 6,8 миллиона беженцев

100 дней бессмысленного разрушения с ущербом на миллиарды

100 дней заблокированных портов и разбомбированных полей, заблокировано 22 млн т зерна

100 дней помощи ЕС на сумму 9 млрд евро, включая 2 млрд евро для ВСУ

100 дней с 6 пакетами санкций, 1 158 человек/98 юрлиц внесены в список, 90% российской нефти запрещено, а основные российские банки отключены от SWIFT.

100 дней поисков дипломатических путей выхода из войны

100 дней ЕС стоит у Украины и ее людей.

И мы будем это делать для победы Украины над агрессией России".

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