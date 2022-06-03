9 млрд евро, 6 пакетов санкций, 6,8 млн беженцев. Глава дипломатии ЕС Боррель заверил, что Европа будет с Украиной до победы
ЕС решительно поддерживает Украину в противостоянии широкомасштабной агрессии России с первого дня: вводит санкции, оказывает финансовую помощь, принимает беженцев и ищет дипломатический выход из кризиса – и будет делать это до победы над оккупантом
Об этом в твиттере написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"100 дней вторжения России в Украину. 100 дней, когда ЕС решительно поддерживает Украину
100 дней повлекли за собой тысячи смертей и 6,8 миллиона беженцев
100 дней бессмысленного разрушения с ущербом на миллиарды
100 дней заблокированных портов и разбомбированных полей, заблокировано 22 млн т зерна
100 дней помощи ЕС на сумму 9 млрд евро, включая 2 млрд евро для ВСУ
100 дней с 6 пакетами санкций, 1 158 человек/98 юрлиц внесены в список, 90% российской нефти запрещено, а основные российские банки отключены от SWIFT.
100 дней поисков дипломатических путей выхода из войны
100 дней ЕС стоит у Украины и ее людей.
И мы будем это делать для победы Украины над агрессией России".
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