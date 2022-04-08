9 мая в Латвии будет днем памяти украинцев, погибших в результате агрессивной войны РФ
Сейм Латвии поддержал предложение назначить 9 мая 2022 года днем памяти украинцев, погибших в результате агрессивной войны РФ - гражданских жителей и защитников Украины.
Об этом сообщает Delfi.
Предложение поддержал 61 депутат, против проголосовали 18.
Сообщается также, что отдельные оппозиционные депутаты в дебатах призвали выбрать для этой цели другую дату, например 24 февраля, мотивируя это тем, что назначение траура на 9 мая выглядит как попытка скрыто запретить празднование 9 мая и использовать трагедию в Украине для внутренних политических целей. .
Одобренный проект предполагает, что в день памяти опустят государственные флаги. На резиденции президента, здании Кабмина и Сейма разместят и флаг Украины. Государственные и местные органы власти в этот день не смогут организовывать развлекательные мероприятия и праздники – разрешение на них не будут давать.
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