Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Путин попытается на 9 мая объявить свою победу. Он скажет о захвате украинских территорий и сухопутного коридора. Путин попытается перевести в другой режим так называемую СВО, выполнившую свои задачи", - подчеркнул Свитан.

По словам военного эксперта, российское военно-политическое руководство попытается сохранить режим глухой обороны.

Такие нарративы прорабатывались в инфопространстве России и получили нейтральный ответ. Поэтому, российское военно-политическое руководство может принять решение такого рода. Путин может объявить окончание СВО и попытаться сохранить режим глухой обороны, в который они сейчас входят", - добавил Свитан.