Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией 9 мая Путин может объявить об окончании так называемой спецоперации, - военный эксперт Свитан
Эксклюзив

9 мая Путин может объявить об окончании так называемой спецоперации, - военный эксперт Свитан

2 мая, 2023 вторник
18:03
Война с Россией

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан считает, что российское военно-политическое руководство попытается сохранить режим глухой обороны

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Путин попытается на 9 мая объявить свою победу. Он скажет о захвате украинских территорий и сухопутного коридора. Путин попытается перевести в другой режим так называемую СВО, выполнившую свои задачи", - подчеркнул Свитан.

По словам военного эксперта, российское военно-политическое руководство попытается сохранить режим глухой обороны.

Такие нарративы прорабатывались в инфопространстве России и получили нейтральный ответ. Поэтому, российское военно-политическое руководство может принять решение такого рода. Путин может объявить окончание СВО и попытаться сохранить режим глухой обороны, в который они сейчас входят", - добавил Свитан.

  • Российский диктатор Владимир Путин посредством постоянной ротации в военном руководстве РФ пытается переложить ответственность за неудачи в Украине на генералов
  • В Берлине состоялась встреча представителей российской оппозиции, по итогам которой была опубликована "Декларация российских демократических сил"
Видео
Новости
Владимир Путин
оккупированные территории
Военные новости
Читайте также:
Світлана Тихановська
29 апреля, 2023 суббота
"Мест в самолете не хватит на всех". Тихановская обратилась к силовикам Лукашенко
Атака РФ на Павлоград
1 мая, 2023 понедельник
Россия атаковала Павлоград: пострадали 35 человек, из них 6 – дети
ракета
1 мая, 2023 понедельник
Ночная российская атака: ВСУ сбили 15 из 18 крылатых ракет
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.39
    Покупка 37.39
    Продажа 37.99
  • EUR
    Покупка 40.87
    Продажа 41.73
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
2 мая
19:33
Экстренно просятся в "отпуска": псевдоруководители Запорожской АЭС хотят уехать в Крым
19:31
Виктория Сюмар: Залужный поддерживает увеличение оплаты на передовой и отпуска до 30 дней
19:24
Действительно ли техническое зерно из Украины заполонило Польшу?
19:02
OPINION
Цыганков будет играть в европейском топ-клубе
19:01
Умер российский модельер Юдашкин, разрабатывавший форму для армии окупантов
18:57
Верховная Рада приняла закон об улучшении качества высшего образования
18:54
В Ливерпуле накануне Евровидения открыли Монумент мира в Украине
18:28
Косово и Сербия продолжат переговоры по нормализации отношений
18:20
Кабмин увеличил список переселенцев, имеющих право получить временное жилье
18:05
OPINION
Шипение ягнят
18:03
"Крестный отец" ИИ Джеффри Хинтон предупредил об опасности, которую может вызвать эта технология
17:51
МКИП передало заповеднику "Киево-Печерская лавра" 16 корпусов, проверив их после использования УПЦ МП
17:47
Рада одобрила законы об упрощении оборота документов, лечении и поощрении для военных
17:43
Эксклюзив
Ярослав Железняк
Нардеп Железняк: для финансирования военных можно дополнительно найти 120 млрд. в год, если закрыть коррупционные дыры на таможне
17:43
Эксклюзив
"Крым превращен в сплошную военную базу": главред Defense Express Катков рассказал, что нужно для блокады полуострова
17:33
Благодаря экспорту электроэнергии Украина накопит ресурсы на подготовку к новому отопительному сезону, – Шмыгаль
17:33
Эксклюзив
Рабочую группу по законопроекту о дополнительных выплатах военным должны создать в течение 10 дней, - нардеп Синютка
17:10
Поддержка контрнаступления ВСУ: Дания выделила Украине новый пакет военной помощи более чем на $250 млн
17:05
Обновлено
На Харьковщине на российской мине подорвался трактор: погибли двое гражданских
17:04
РФ, отменившая акцию "Бессмертный полк" на своей территории, провела ее в ДР Конго
17:00
В Вашингтоне и Кремле прокомментировали заявление Папы Римского об участии в "миротворческой операции" в Украине
16:54
Режиссер Валентин Васянович на съемках фильма
"Очевидно отсутствие культурной дипломатии на государственном уровне", – кинорежиссер Васянович
16:49
шпиён
Россия может использовать журналистов и бизнесменов в Дании как шпионов, - датская разведка
16:47
Верховная Рада признала "рашизмом" политический режим в России
16:45
Эксклюзив
В районе Авдеевки враг пытается штурмовыми группами проложить путь к уличным боям, - боец "Легиона Свободы" Морозов
16:39
Нардеп Лерос выиграл суд против ВР по отстранению его от посещения пленарных заседаний
16:27
"Остановить схемы на миллиарды гривен": НАБУ и Минцифры заключили меморандум о сотрудничестве
16:22
На фото Михаил Подоляк
В Офисе президента прокомментировали заявление Папы Римского об участии в "секретной миротворческой миссии" в Украине
16:15
В NASA показали необычную галактику, расположенную в 14 млн световых лет от Земли
16:13
Израиль нанес удар по Сирии: погиб военный, семеро ранены
16:03
OPINION
Дмитрий Снегирев
Эффект Бахмута: ВСУ "связали" врага на Донбассе и создали предпосылки для контрнаступления
16:00
Рада продлила действие военного положения и мобилизации
15:47
Россия сбросила на Херсонщину две авиабомбы: три человека погибли, 5 ранены
15:37
РФ заявила о нападении на заместителя главы оккупационной полиции в Мелитополе
15:36
Эксклюзив
Проект от ЕС: более 630 семей получили продуктовые наборы в Славянске
15:28
Samsung
Samsung запретила работникам пользоваться чат-ботами на основе ИИ после утечки конфиденциальных данных
15:26
В оккупационных администрациях дефицит комплектования достигает 90%, - Сопротивление
15:20
Оккупанты повредили энергетическую инфраструктуру на Сумщине и Херсонщине
15:08
Детей в Мариуполе заставляют писать письма благодарности оккупантам
15:03
Эксклюзив
В Украине появляется флот беспилотников с дальностью полета более 3000 км, - военный эксперт Свитан
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV