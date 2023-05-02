9 мая Путин может объявить об окончании так называемой спецоперации, - военный эксперт Свитан
Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан считает, что российское военно-политическое руководство попытается сохранить режим глухой обороны
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Путин попытается на 9 мая объявить свою победу. Он скажет о захвате украинских территорий и сухопутного коридора. Путин попытается перевести в другой режим так называемую СВО, выполнившую свои задачи", - подчеркнул Свитан.
По словам военного эксперта, российское военно-политическое руководство попытается сохранить режим глухой обороны.
Такие нарративы прорабатывались в инфопространстве России и получили нейтральный ответ. Поэтому, российское военно-политическое руководство может принять решение такого рода. Путин может объявить окончание СВО и попытаться сохранить режим глухой обороны, в который они сейчас входят", - добавил Свитан.
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