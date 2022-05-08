9 мая превратится для Путина из дня победы в день поражения. Благодаря подписанию Байденом Акта о ленд-лизе для Украины, - Порошенко на MSNBC

Об этом в эфире американского телеканала MSNBC заявил пятый президент, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает официальный сайт "ЕС".

Политик подчеркнул, что подписание президентом США Байденом Акта о ленд-лизе для Украины станет "разумным подарком" Путину, и призвал других союзников принять подобные решения.

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"Нам сегодня нужно все - от продовольствия до боеприпасов. А подписание Акта о ленд-лизе именно 9 мая было бы очень разумным "подарком" по случаю путинского дня победы того же 9-го числа", - сказал Порошенко.

"Хотел бы также призвать и другие страны последовать вашему примеру в плане ленд-лиза.

Рассчитываем на подобные законодательные акты со стороны Великобритании, Европейского Союза, Канады, Австралии и, возможно, даже со стороны Японии. Это будет глобальная солидарность с Украиной, а также полная изоляции Путина", – отметил Петр Порошенко.

"Путин очень быстро идет в направлении Северной Кореи. И это определенно впервые со времен Второй мировой войны, когда Россия отмечает не победу, а будут теперь вспоминать об их поражении как рашистов и как нацистов. Ведь Россия сегодня и есть нацистским агрессором против Украины и против всего западного мира. Но мы не позволим им и дальше такое творить", - объяснил Петр Порошенко.

Напомним, 9 мая президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден должен подписать законопроект о ленд-лизе для Украины .

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