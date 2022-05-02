9 мая после выигрыша войны потеряет былую важность, но украинцы всегда будут помнить победу над нацизмом, - Дробович

Об этом он заявил в эфире всеукраинского марафона, передает Интерфакс-Украина .

"Очевидно, что после войны 9 мая перестанет иметь такое значение, как оно имеет сейчас. Не потому, что кто-то это будет запрещать, а потому, что у нас будет своя победа, которая важнее для нас, для нашей идентичности, для понимания своего места" будет иметь более важное значение", - сказал Дробович.



Глава Института нацпамяти подчеркнул, что в Украине всегда будут помнить победу над нацизмом.

"Это потеряет свой пафос и ту идеологизацию, которую строил СССР. Эту эволюцию необходимо сопровождать разумно и без всякого извращения, тогда народ не будет ссориться", - отметил он.