Об этом сообщает издание "Днепр Оперативный".

14 октября в селе Криворожье (Донецкая область), на улице Центральной мальчик поднял боеприпас, который взорвался у него в руках. Пострадавшего ребенка привезли в больницу Днепра 15 октября, мальчик остался без трех пальцев на левой руке.

В больнице Днепра, куда доставили ребенка, состояние мальчика не комментируют.

16 октября стало известно, что в освобожденном Лимане Донецкой области продолжают находить тела убитых россиянами гражданских жителей.

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