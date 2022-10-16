9-летнему мальчику с Донетчины оторвало пальцы боеприпасом
Из Донецкой области в больницу Днепра привезли 9-летнего мальчика, которого ранило боеприпасом и оторвало пальчики
Об этом сообщает издание "Днепр Оперативный".
14 октября в селе Криворожье (Донецкая область), на улице Центральной мальчик поднял боеприпас, который взорвался у него в руках. Пострадавшего ребенка привезли в больницу Днепра 15 октября, мальчик остался без трех пальцев на левой руке.
В больнице Днепра, куда доставили ребенка, состояние мальчика не комментируют.
- 16 октября стало известно, что в освобожденном Лимане Донецкой области продолжают находить тела убитых россиянами гражданских жителей.
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