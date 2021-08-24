9 из 10 операций с платежными картами за первое полугодие были безналичными, - НБУ
За 6 месяцев 2021 почти 90% от количества операций с карточками составляли безналичные операции
Об этом сообщает пресс-центр Национального банка Украины.
По сумме доля безналичных операций составила 60,6% от всех операций с карточками. В прошлом году по итогам аналогичного периода этот показатель составлял 55,1%.
Всего в январе - июне в этом году против первого полугодия в прошлом году количество безналичных операций с использованием карточек увеличилось на 36%, а их сумма - на 42%.
25% всех безналичных операций - оплата товаров и услуг в Интернете на сумму 339 млрд грн.
Более половины (51%) приходилось на расчеты в торговле, а по сумме больше переводили с карты на карту - 43%.
Средний чек одной операции в торговой сети составил 231 грн (год назад - 223 грн), а операции по переводу с карты на карту - 1441 грн (год назад - 1420 грн).
За последние полгода общее количество платежных карт выросло на 4% и составила 76 млн шт.
Количество точек продаж, которые принимают платежные карты, выросла на 20% - до 356 тис., если сравнивать с первым полугодием прошлого года.
Почти на 20% за год выросла сеть торговых pos-терминалов в Украине - до 406,4 тыс. (в первом полугодии 2020 - 340,6 тыс.). Из них около 90% торговых платежных терминалов обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты.
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