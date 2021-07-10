9 июля на фронте: россияне убили украинского воина и ранили еще троих

Об этом говорится в утренней фронтовой сводке по состоянию на 07:00 воскресенья, 10 июля 2021 года, передает Еспресо.TV .



Оккупанты вели огонь вблизи 8 городов, поселков и сел:



Зайцево - противник обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов,



Невельского - враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм,



Новотошковского - российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров,



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Песков - противник трижды совершал обстрелы из минометов 120-го калибра,



Троицкого - вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь по нашим позициям из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов,



Новозвановки - противник применял минометы 82-го калибра,



Новомихайловки - враг обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов,



Авдеевки - оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.



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Кроме того, в районе Крымского военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".



"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью", - отмечается в пресс-релизе командования ООС.



Кроме того, один военный получил ранения, еще двое - боевые травмы. Воины доставлены в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.



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