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9 и 10 октября по всему Израилю отменили занятия для школьников и студентов

8 октября, 2023 воскресенье
17:08
Мир

Главное командование Израиля отменило занятия по всей стране для школьников и студентов 9 и 10 октября - постепенное возвращение к образовательному процессу планируется со среды

Об этом пишет Haaretz.

Указания Командования вступят в силу в 15.00 9 октября и продлятся до 18.00 вторника, 10 октября. Эта директива была издана после оценки ситуации в стране Министерством образования.

"Учитывая масштабы стихийного бедствия и сложность ситуации безопасности, в ближайшие два дня не будет занятий и образовательных мероприятий во всех учебных заведениях по всей стране, включая специальные учебные заведения", - объявил министр образования Йоав Киш.

Планируется постепенное возвращение к учебному процессу, начиная со среды, 11 октября, однако это будет зависеть от ситуации безопасности.

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны".

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАГАЛ активно задействовал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.

Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".

В воскресенье, 8 октября, кабинет министров безопасности Израиля официально объявил военное положение согласно статье 40 Основного закона страны – это первое подобное решение за 50 лет.

Еспресо.TV в режиме реального времени следит за событиями: детали в текстовой трансляции .

образование
Израиль
Палестина
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