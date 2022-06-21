87% украинцев выступают за вступление в Евросоюз и 76% - за присоединение к НАТО: опросы
Более 2/3 украинцев однозначно ориентированы двигаться "прочь от Москвы" и присоединиться к европейским и евроатлантическим структурам
Об этом говорится в опросе, проводимом Социологической группой "Рейтинг".
87% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума (против – 4%, не проголосовали бы – 8%). Поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов и возрастов.
69% опрошенных верят во вступление в ЕС в перспективе 5 лет (40% – в течение 1-2 лет, 29% – до пяти лет). Еще 14% верят, что Украина станет членом ЕС в следующие 5-10 лет, 3% – через 10-20 лет. Только 7% не верят, что Украина интегрируется в Европейский Союз.
В последнее время существенно возросла поддержка вступления в НАТО: на референдуме эту инициативу поддержали бы 76%, против – 10%, не проголосовали бы 12%. В марте 2022 г. поддерживали вступление в Альянс 68%.
В отличие от вступления в ЕС вступление в НАТО более осторожно воспринимается жителями Востока страны (55% - за вступление, 20% - против, 22% не пришли бы на голосование).
СГ "Рейтинг" отмечает, что опрос проводился во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент исследования отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 - не больше 2,8%. Сроки проведения: 18-19 июня 2022 г.
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