87% грузин считают, что война в Украине является их войной, - оппозиционная депутат Деканоидзе
Оппозиционный депутат грузинского парламента Хатия Деканоидзе заявила, что грузины поддерживают Украину
Об этом она сказала в эфире Радио НВ .
"Власти Грузии очень давно ведут политику кокетничества с властями России. Говорят, что мы должны вести себя очень тихо для того, чтобы не раздражать Россию. Это и есть главная линия для Грузинской мечты - партии (олигарха Бидзина, - ред.) Иванишвили, которая сейчас править", - рассказала Деканоидзе.
По ее словам, в Грузии так думают не все.
"Оппозиция, медиа, политические прозападные партии, люди – все те, которые поддерживают Украину, по словам правящей партии, мы хотим войны для Грузии. Эта пропаганда я не думаю, что популярна в Грузии. 87% населения Грузии считают, что война в Украине – это наша война", - подытожила она.
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