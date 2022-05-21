87% грузин считают, что война в Украине является их войной, - оппозиционная депутат Деканоидзе

Об этом она сказала в эфире Радио НВ .

"Власти Грузии очень давно ведут политику кокетничества с властями России. Говорят, что мы должны вести себя очень тихо для того, чтобы не раздражать Россию. Это и есть главная линия для Грузинской мечты - партии (олигарха Бидзина, - ред.) Иванишвили, которая сейчас править", - рассказала Деканоидзе.

По ее словам, в Грузии так думают не все.

"Оппозиция, медиа, политические прозападные партии, люди – все те, которые поддерживают Украину, по словам правящей партии, мы хотим войны для Грузии. Эта пропаганда я не думаю, что популярна в Грузии. 87% населения Грузии считают, что война в Украине – это наша война", - подытожила она.