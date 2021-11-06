86 школ Днепра возвращаются к нормальной работе

Такое решение принял Департамент гуманитарной политики городского совета Днепра, передает Еспресо.TV .



В обычный режим работы возвращаются школы №№ 19, 30, 20, 34, 75, 57, 8, 126, 21, 16, 5, 131, 116, 71, 125, 104, 25, 97, 94, 59, 5 133, 56, 43, 18, 79, 29, 77, 117, 44, 112, 52, 32, 92, 88, 41, 78, 15, 138, 142, 14, 2, и гимназий Наш город .



Остальные детские учебные заведения и дальше будут предоставлять свои услуги в удаленном режиме.



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Для возвращения в школ очный режим в тех регионах, где наивысшее количество зараженных COVID-19, а город Днепр и Днепропетровская область, напомним, держат в этом первенство, 100% школьного персонала должны пройти полную прививку двумя антикоронавирусными вакцинами.





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