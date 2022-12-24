85 лет назад родился Вячеслав Чорновил

Об этом напоминает парламентская газета Голос Украины.



"Несомненно одно: если бы в свое время он не появился среди нас, одинокий, несвоевременно смелый и, как казалось, опасно уверенный - то что было бы дальше? И какими бы мы стали? И не он ли посеял в тогда еще холодную землю то зерно, выросшее из него поколение, которое сегодня стало в защиту чести, свободы и независимости Родины?", - отмечается в статье.

"Иногда жаль, когда подумаешь, что он не видел, как зерно взошло и зазеленело", - отмечает "Голос Украины".



Поколение нынешних защитников Украины издание называет выросшим на идеях Чорновила.



"История любит драматические коллизии. Биография Вячеслава Максимовича является подтверждением этого. Ведь поколение, способное смело, безоговорочно и даже весело сражаться за принципы, которые отстаивал Чорновил, пришло уже после его смерти. Это преимущественно те, кто стал взрослым на Майданах 2004- го или 2013/14. Теперь они воюют за Украину...", - отмечается в материале, посвященном Черноволу.



Справка



По отцовской линии Чорновил происходил из казацкого рода Чорновил, по матерей - из семьи украинских сахарозаводчиков и меценатов Терещенко.

Трижды арестовался за "антисоветскую пропаганду" (1967-1969, 1972-1979 1980-1988), проведя в неволе более 15 лет, пишет "Вечерний Киев".

Выдержал 83 допроса, получив от КГБшников прозвища "Неугомонный", "Мотор мордовских зон", "Зековский генерал".

"Если бы меня спросили, сожалею ли я за тем, как сложилась моя жизнь, об отсиженных 15 годах, я бы ответил: ничуть. И если бы пришлось начинать все с начала и выбирать, я бы выбрал жизнь, которую прожил", - отмечал он потом. .



Во время первых всенародных выборов президента Украины Вячеслав Чорновил был рейтинговым кандидатом от демократических сил. По итогам голосования получил второе место, получив 23,27% поддержки избирателей. Президентом тогда, в 1991-м, стал вчерашний коммунист, экс-заведующий идеологическим отделом ЦК КПУ Леонид Кравчук.



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Погиб Чорновил в загадочном ДТП на Бориспольской трассе 25 марта 1999 года. Это тоже был год президентских выборов. На них Украину во второй раз возглавил Леонид Кучма.



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