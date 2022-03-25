83% украинцев выступают за то, чтобы украинский оставался единственным государственным языком, – опрос
Абсолютное большинство граждан Украины, или 83%, считает, что украинский должен оставаться единственным государственным языком в нашей стране
Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", передает "Еспресо.Запад".
"Беспрецендентное единение общества на фоне войны резко повлияли и на отношение к статусу языка: сегодня абсолютное большинство (83%) за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в Украине. Такое мнение доминирует во всех макрорегионах, возрастных и языковых группах", - говорится. в опросе.
При этом если за предоставление государственного статуса русскому языку до войны РФ с Украиной выступали почти четверть граждан страны, то сегодня лишь 7%.
В мирное время за предоставление статуса государственному русскому языку традиционно выступали южане и востока. "Но даже в этих регионах таковых было только треть, а сегодня их количество уменьшилось почти вдвое", – подчеркнули социологи.
Опрос проведен 19 марта 2022 года. Социологи обратились к гражданам Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.
Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).
Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%
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