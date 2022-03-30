83% россиян поддерживают Путина, – Левада-Центр

Об этом говорится в отчете социологического опроса "Левада-центра", проведенном 24-30 марта.

Поддержка жителей РФ действий Путина в марте выросла более чем на 10% по сравнению с показателями поддержки в феврале и январе, когда социологи фиксировали поддержку Путина на уровне 69% и 71% соответственно.

"Не одобряют" действия Путина 15% россиян. В феврале и январе таковых было 27% и 29% опрошенных соответственно.

Также на 5% вырос рейтинг доверия к министру обороны РФ Сергею Шойгу (с 12% в феврале до 16% в марте) и главе партии "ЛДПР" Владимиру Жириновскому (с 10% в феврале до 15% в марте). Социологи задавали открытый вопрос "Назовите несколько политиков, общественных деятелей, которым вы доверяете больше всего?" и опрошенные могли сами назвать имена политиков.

Также социологи зафиксировали существенный рост числа россиян, убежденных, что положение дел в России движется в правильном направлении. В марте 69% россиян были убеждены, что их страна идет в правильном направлении, в то время как в феврале таких было 52%. По состоянию на март 22% россиян считают, что страна движется в неправильном направлении, и еще 9% затруднились ответить.

Справка: "Левада-Центр" является ведущим негосударственным социологическим агентством в России, которому российский Минюст предоставил статус "иностранного агента" в 2016 году из-за наличия результатов социологических опросов о падении уровня поддержки правящей партии "Единая Россия".

Напомним, украинские социологи сообщают , что 93% граждан верят, что Украина сможет отразить нападение России.

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