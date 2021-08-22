83 человека в безопасности. Борт из Афганистана прибыл в Украину

Подробности приводит Еспресо.TV .



"Благодаря усилиям МИД, ВСУ и ГУР МО 83 человека в безопасности в Украине. Среди них - граждане Украины, журналисты Wall Street Journal и Радио Свобода, которые были в наибольшей опасности, дети, женщины (одна из них на восьмом месяце беременности)", - заявил Кулеба.



По его словам, особенно он был рад видеть одного из 12 украинцев, которые застряли на военной базе под Кабулом.



"Именно с ним я говорил по телефону и обещал, что мы их вытащим. Всех их мы вернули домой", - отметил министр.



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"Именно о них россияне разгоняли фейк, что Украина их бросила. Но мы соблюли обещания, потому что своих Украина не бросает", - подчеркнул глава МИД.



Уже сейчас украинские дипломаты и военные, по его словам, продолжают работать над следующим рейсом из Кабула.



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"А вы не ведитесь, пожалуйста, на фейки, берегите себя и верьте в Украинское государство", - призвал министр иностранных дел.

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