83 человека в безопасности. Борт из Афганистана прибыл в Украину
Утром воскресенья, 22 августа 2021 года, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретил пассажиров уже второго эвакуационного рейса из Афганистана
Подробности приводит Еспресо.TV .
"Благодаря усилиям МИД, ВСУ и ГУР МО 83 человека в безопасности в Украине. Среди них - граждане Украины, журналисты Wall Street Journal и Радио Свобода, которые были в наибольшей опасности, дети, женщины (одна из них на восьмом месяце беременности)", - заявил Кулеба.
По его словам, особенно он был рад видеть одного из 12 украинцев, которые застряли на военной базе под Кабулом.
"Именно с ним я говорил по телефону и обещал, что мы их вытащим. Всех их мы вернули домой", - отметил министр.
Читайте также: Для спасения украинцев от "Талибана" бойцы ГУР провели целую спецоперацию
"Именно о них россияне разгоняли фейк, что Украина их бросила. Но мы соблюли обещания, потому что своих Украина не бросает", - подчеркнул глава МИД.
Уже сейчас украинские дипломаты и военные, по его словам, продолжают работать над следующим рейсом из Кабула.
Читайте также: Из-за Афганистан Россия и Китай считают, что они в шаге от победы над Западом. Осенью возможна эскалация со стороны Путина, - Пионтковский
"А вы не ведитесь, пожалуйста, на фейки, берегите себя и верьте в Украинское государство", - призвал министр иностранных дел.
- Напомним, эвакуация происходила военно-транспортным самолетом Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины .
.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 30.94Продажа 31.42
- Актуальное
- Важное