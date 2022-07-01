$820 млн. Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине
Министерство обороны США подтвердило предоставление Украине очередного пакета военной помощи в размере $820 млн.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Пакет будет включать в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS, две системы ПВО NASAMS и до 150 тысяч снарядов для артиллерии.
Эту информацию подтвердили и на официальном сайте Пентагона.
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