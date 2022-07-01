$820 млн. Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Пакет будет включать в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS, две системы ПВО NASAMS и до 150 тысяч снарядов для артиллерии.

Эту информацию подтвердили и на официальном сайте Пентагона.

1 июля Залужный поговорил с генералом Милли: США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

В предварительной беседе с генералом Милли, состоявшейся 24 июня, Залужный отметил, что Украине нужен "огневый паритет", чтобы "стабилизировать" ситуацию на восточном фронте.

Эксперт Defense Express Рябых в эфире Эспрессо заявил, что поставки Украине по ленд-лизу будут не со складов, а с производственных линий.

9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины.

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