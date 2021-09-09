81% украинцев негативно относится к Путину, наиболее позитивное отношение к Меркель - опрос
К президенту РФ Владимиру Путину негативно относится 81% украинцев
Об этом свидетельствуют данные опроса группы "Рейтинг" .
Среди мировых лидеров лучше всего украинцы относятся к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (73% - положительно, 19% - отрицательно)
К президенту США Джозефу Байдену 64% украинцев относятся положительно, а 19% - отрицательно.
Президента Франции Эммануэля Макрона положительно оценили 57%, отрицательно - 19%
Польского лидера Анджея Дуду положительно оценили 54%, отрицательно - 10%.
К самопровозглашенному президенту Беларуси Александра Лукашенко негативно относятся 59% опрошенных, положительно - 34%.
К Путину негативно относятся 81%, положительно - 15%.
Исследование проводилось 2-4 сентября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Было опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности не более 2%. Сроки проведения: 2-4 сентября 2021 года.
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