81% украинцев негативно относится к Путину, наиболее позитивное отношение к Меркель - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса группы "Рейтинг" .



Среди мировых лидеров лучше всего украинцы относятся к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (73% - положительно, 19% - отрицательно)



К президенту США Джозефу Байдену 64% украинцев относятся положительно, а 19% - отрицательно.



Президента Франции Эммануэля Макрона положительно оценили 57%, отрицательно - 19%



Польского лидера Анджея Дуду положительно оценили 54%, отрицательно - 10%.



К самопровозглашенному президенту Беларуси Александра Лукашенко негативно относятся 59% опрошенных, положительно - 34%.



К Путину негативно относятся 81%, положительно - 15%.

Исследование проводилось 2-4 сентября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Было опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности не более 2%. Сроки проведения: 2-4 сентября 2021 года.



