Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо.

"В соответствии с законом о ленд-лизе есть большая надежда, что к поставкам оружия Украине присоединятся непосредственно производители вооружений. Длительный период обсуждают в США то, что идет конкурентная борьба за будущие заказы и в ней принимают участие более 800 компаний, предлагая более 1,5 тыс. образцов вооружений и военной техники", - сказал он.

Рябых добавил, что этот процесс модерируется Министерством обороны США.

"С призывом, что это вооружение должно быть эффективным в условиях ведения боя с высокоорганизованным противником и его процесс производства и поставки не должен занимать длительного времени. Со вступлением этого закона в полную силу можем надеяться, что поток вооружений может качественно и количественно измениться к лучшему" . – подытожил эксперт.