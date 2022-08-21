800 компаний из США предлагают поставки оружия Украине в рамках ленд-лиза, - эксперт Defense Express Рябых
Производители вооружений в США предлагают Украине более 1,5 тыс. образцов вооружений и военной техники в рамках ленд-лиза
Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо.
"В соответствии с законом о ленд-лизе есть большая надежда, что к поставкам оружия Украине присоединятся непосредственно производители вооружений. Длительный период обсуждают в США то, что идет конкурентная борьба за будущие заказы и в ней принимают участие более 800 компаний, предлагая более 1,5 тыс. образцов вооружений и военной техники", - сказал он.
Рябых добавил, что этот процесс модерируется Министерством обороны США.
"С призывом, что это вооружение должно быть эффективным в условиях ведения боя с высокоорганизованным противником и его процесс производства и поставки не должен занимать длительного времени. Со вступлением этого закона в полную силу можем надеяться, что поток вооружений может качественно и количественно измениться к лучшему" . – подытожил эксперт.
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