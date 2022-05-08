80% украинцев не хотят отмечать 9 мая как День победы, - нардеп Вятрович

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Как показывает социология, 80% украинцев не хотят отмечать 9 мая как День победы. Еще в 2014 году, когда мы начинали эту работу, 72% украинцев считали для себя это праздником, что именно 9 мая Украина должна отмечать День победы. За период 2015- 2019 годов, после введения 8 мая как День памяти и примирения нам удалось многое сделать для того, чтобы украинцев приучить к новым европейским моделям памяти", – заметил Вятрович.

Также нардеп добавил, что монобольшинству в парламенте не хватило отваги для того, чтобы избавиться от "остатков совка" и отказаться от 9 мая как Дня победы, а 9 мая отмечать вместе со всей Европой - День Европы.

"Очень хотелось, чтобы завтра сильное обращение Владимира Зеленского было с посвящением Дню Европы, ни Дню победы, как это происходит сейчас в России, – отметил Вятрович.

Уверен, что в этом году мы именно 8 мая вместе со всей Европой , нашими союзниками, отметим День победы над нацизмом. И именно этот день должен стать выходным

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb