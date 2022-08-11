80% убитых россиянами людей в Буче были казнены, - волонтер Спирин

Об этом в эфире Эспрессо рассказал волонтер Евгений Спирин.

"Более 80% - замучены, расстреляны и казнены. 60% мужчин, 40% женщин. Мы думаем, что где-то после 7 марта они начали целенаправленно выводить мужчин и убивать их. Другая категория людей - это те, кого убили, когда они шли по улице. Третья - это люди, погибшие от обломков или обстрелов. Кого-то привалило дома или убило в подвале", - сказал он.

По его словам, также известно о минимум трех застенках.

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"Оккупанты пытали тех, кого считали ветеранами войны на Донбассе или причастными к волонтерству. У нас было тело с полицейским жетоном и трое бойцов ВСУ. Военные погибли где-то 26 февраля, потому что они вступили в бой с оккупантами. У них также были жетоны, их опознали. Также были просто мужчины, которыйхподозревали в чем-то или просто убили, потому что они всех убивали. 80% всех погибших - это убитые, расстрелянные, замученные", - подытожил Спирин.