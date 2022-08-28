80% оккупантов идейные, - боец легиона "Свобода" Андрейко

Об этом в эфире Еспресо сказал боец легиона "Свобода" Нацгвардии Руслан Андрейко.

"Согласно той информации, которую мы имеем от пленных, морально-психологическое состояние подавленное, потому что нет ротаций, отпусков. Россияне сидят там в кустах очень долго без всякого подкрепления, новой амуниции, обеспечения. У них есть понимание, что такое украинская армия, что это не Афганистан, не Чечня, не десять таких, как Чечня", – заявил он.

По словам Андрейко, это серьезно для россиян в плане уровня этой войны и масштабов.

"С другой стороны, мы должны понимать, что с той стороны 80% - это идейные, они знают, зачем они сюда идут. Сначала рассказывают об "учениях" и "заблудились", а в телефоне у них – о "денацификации российских исторических земель" . Они знают, зачем они пришли, и считают, что это их земля. Они знают, что они захватчики, но это не влияет на их морально-психологическое состояние", – подытожил военный.