80% города Ирпень освободили от оккупантов, - советник главы МВД

"Где есть возможность зайти полиции, туда полиция заходит. В частности, сейчас уже известно о том, что 80% города Ирпень освобождены и вчера там уже полиция начала патрулирование", - сказал в эфире телемарафона UAРазом советник главы МВД Вадим Денисенко, сообщает Espreso .TV.

Напомним, ВСУ взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель, - Бучанский горсовет

Оккупанты применили над окраиной Киева запрещенные фосфорные боеприпасы, – мэр Ирпеня

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