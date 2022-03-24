80% города Ирпень освободили от оккупантов, - советник главы МВД
Украинские войска продолжают защищать Ирпень от российских захватчиков
"Где есть возможность зайти полиции, туда полиция заходит. В частности, сейчас уже известно о том, что 80% города Ирпень освобождены и вчера там уже полиция начала патрулирование", - сказал в эфире телемарафона UAРазом советник главы МВД Вадим Денисенко, сообщает Espreso .TV.
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