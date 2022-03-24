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Главная война с Россией 80% города Ирпень освободили от оккупантов, - советник главы МВД

80% города Ирпень освободили от оккупантов, - советник главы МВД

24 мартa, 2022 четверг
15:04
война с Россией

Украинские войска продолжают защищать Ирпень от российских захватчиков

"Где есть возможность зайти полиции, туда полиция заходит. В частности, сейчас уже известно о том, что 80% города Ирпень освобождены и вчера там уже полиция начала патрулирование", - сказал в эфире телемарафона UAРазом советник главы МВД Вадим Денисенко, сообщает Espreso .TV.

  • Напомним, ВСУ взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель, - Бучанский горсовет
  • Оккупанты применили над окраиной Киева запрещенные фосфорные боеприпасы, – мэр Ирпеня

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2022, четверг
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