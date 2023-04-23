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80 европарламентариев просят объявить персоной нон грата посла Китая во Франции

23 апреля, 2023 воскресенье
23:38
Мир китай

Несколько десятков депутатов Европейского парламента обратились к министру иностранных дел Франции Катрин Колонна с просьбой предоставить статус персоны нон грата китайскому послу Лю Шайе и выдворить его из страны.

Их письмо, под которым подписались 80 европарламентариев, вечером в воскресенье, 23 апреля 2023 года, обнародовала парижская газета Le Monde.

"Посол Лю Шайе публично заявил, что бывшие советские республики не имеют дееспособного статуса в международном праве, утверждая, что "нет международного соглашения, которое материализовало бы их статус". Такие комментарии выходят далеко за пределы приемлемого дипломатического дискурса... Кроме глубокого оскорбления истории, культуры и фундаментальной целостности соответствующих наций, слова посла имеют целью подорвать основные принципы, на которых основываются дипломатические отношения. Не дело Китая или любой другой страны - ставить под сомнение суверенитет других. Суверенитет - это не дипломатическая игрушка, а неотъемлимая основа международных отношений, международного права и Устава Организации Объединенных Наций", - утверждают авторы обращения.

В то время, когда в Европе бурлит война в результате нападения России на территориальную целостность ее соседа Украины, "крайне необходимо, чтобы демократический мир направил авторитарным нациям недвусмысленное сообщение о защите суверенитета наших союзников", уверены в Европарламенте.

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При этом в письме напоминают, что это уже "не в первый раз, когда посол Лю делает скандальные и унизительные замечания".

"Недавно он заявил, что тайваньский народ следует "перевоспитать" после перехода под контроль Пекина", - говорится в тексте обращения, опубликованном Le Monde.

"В последнее время правительство Франции быстро действовало, чтобы выслать дипломатов, действовавших ненадлежащим образом. Поэтому, имея в виду прецедент, мы призываем вас немедленно объявить посла Лу Шайе персоной нон грата в ответ на его совершенно неприемлемое поведение. Мы надеемся, что вы сделаете этот шаг, чтобы подчеркнуть преданность Франции основополагающим ценностям, которые объединяют нас не только в Европе, но и с партнерами-единомышленниками в других странах", - заключают депутаты Европейского парламента.

Китай
ЕС
Франция
Европа
Европарламент
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