80% американцев поддерживают энергетическое эмбарго России, несмотря на резкий рост цен на бензин.

Таковы данные опроса Reuters/Ipsos проведенного в понедельник-вторник, сообщает "Эспрессо.TV".

Опрос показал, что президент США Джо Байден, демократ, имеет широкую поддержку избирателей своей партии и республиканцев по поводу запрета импорта российской нефти и природного газа.

Около 80% респондентов в опросе, включая жесткое двухпартийное большинство, заявили, что американцы не должны покупать нефть или газ у России во время конфликта, даже если это приведет к росту цен на бензин. Общий уровень поддержки остался неизменным по сравнению с опросом на прошлой неделе , даже несмотря на то, что средняя цена на автозаправках в США выросла до рекорда во вторник – около 4,17 доллара за галлон.

Также большинство респондентов в опросе – 73% – заявили, что поддержат шаг Соединенных Штатов и их союзников из Организации Североатлантического договора (НАТО) по установлению запретной для полетов зоны над Украиной, чтобы попытаться оградить украинцев от российских воздушных атак.

При этом большинство опрошенных заявили, что выступает против идеи авиаударов Соединенными Штатами или отправки американских солдат в Украину. За последние недели власти Байдена с кризисом получили лучшую оценку: 45% одобрено общественностью в последнем опросе против 34% в опросе, проведенном накануне российского вторжения 24 февраля.

Опрос проводился онлайн и на английском языке по всей территории Соединенных Штатов. Участие в опросе приняло 1005 респондентов, погрешность составляет 4%.

Напомним, 8 марта, США наложили эмбарго на покупку у российской нефти, газа и угля.

Также Великобритания планирует отказаться от российской нефти и нефтепродуктов до конца 2022 года.

Также в Сенат США внесли законопроект под названием HEROIAM SLAVA Act о санкциях в отношении всех госпредприятий РФ.

Также президент США Джо Байден объявил об ужесточении санкций против РФ за ее вторжение в Украину и заявил, что "Россия не представляет, что ее ожидает". Также он заявил, что США вместе с 30 другими странами сотрудничают, чтобы наложить нефтяное эмбарго.

2 марта стало известно, что США вводят блокировочные санкции против оборонного сектора России за вторжение армии Путина в Украину. Также ограничения будут применены в отношении Беларуси.

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