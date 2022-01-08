8 января на фронте: российские оккупанты ранили украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано пять нарушений.

В сторону Песков вооруженные формирования Российской федерации открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Богдановки и Крымского враг вел огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Станицы Луганской российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb