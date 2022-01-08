8 января на фронте: российские оккупанты ранили украинского военного
В субботу, 8 января, в результате обстрела российских оккупантов на Донбассе ранен украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано пять нарушений.
В сторону Песков вооруженные формирования Российской федерации открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Богдановки и Крымского враг вел огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Станицы Луганской российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
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