8 тысяч беженцев из Украины нашли работу в Словакии, - министр труда
С начала полномасштабной войны в Украине в Словакии трудоустроились около 8 тысяч украинцев. Об этом сообщил министр труда Словакии Милан Крайняк
Информирует Správy RTVS.
По данным издания, тысяча из них уже прекратила работу и, вероятно, вернулась в Украину. 7 тыс. работают там до сих пор.
Министр добавил, что украинцы не влияют на наличие работы в Словакии. Данные министерства о безработице свидетельствуют о том, что ее уровень продолжает снижаться.
"Мы упали ниже уровня апреля 2020 года по уровню безработицы, поэтому уже выходим почти на допандемический уровень, чем мы очень довольны", – сказал Крайняк.
Издание отмечает, что уровень безработицы в Словакии в апреле этого года составил 6,54 процента, что на 1,46 процентного пункта меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.
- Министерство труда и социальных дел сообщило, что более 50 тысяч беженцев из Украины уже приступили к работе в Чехии.
- На 22 апреля более 66 тысяч украинских беженцев получили временную защиту в Словакии.
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