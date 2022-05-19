8 тысяч беженцев из Украины нашли работу в Словакии, - министр труда

Информирует Správy RTVS.

По данным издания, тысяча из них уже прекратила работу и, вероятно, вернулась в Украину. 7 тыс. работают там до сих пор.

Министр добавил, что украинцы не влияют на наличие работы в Словакии. Данные министерства о безработице свидетельствуют о том, что ее уровень продолжает снижаться.

"Мы упали ниже уровня апреля 2020 года по уровню безработицы, поэтому уже выходим почти на допандемический уровень, чем мы очень довольны", – сказал Крайняк.

Издание отмечает, что уровень безработицы в Словакии в апреле этого года составил 6,54 процента, что на 1,46 процентного пункта меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

Министерство труда и социальных дел сообщило, что более 50 тысяч беженцев из Украины уже приступили к работе в Чехии.

На 22 апреля более 66 тысяч украинских беженцев получили временную защиту в Словакии.

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