8 октября оккупанты тяжело ранили украинского военного
По состоянию на 7:00 утра, 8 октября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня в зоне ООС
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Позиции украинских воинов у Золотого-4 враг обстрелял используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. У Троицкого оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину была предоставлено домедицинская помощь и его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.
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