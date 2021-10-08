8 октября оккупанты тяжело ранили украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Позиции украинских воинов у Золотого-4 враг обстрелял используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. У Троицкого оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину была предоставлено домедицинская помощь и его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.