8 октября на фронте: 10 обстрелов неподалеку от 8 поселков и сел, русские тяжело ранили украинского воина
За прошедшие сутки, 8 октября, российские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, из них 3 раза - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом говорится в утренней фронтовой сводке, передает Еспресо.TV.
Оккупанты вели огонь по украинским позициям вблизи 8 населенных пунктов:
Золотого-4 - используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие,
Троицкого - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,
Майорска - из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов,
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Красногоровки - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов,
Крымского - с станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также минометов калибра 120 мм,
Причепиловки - здесь враг применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы,
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Лопаскино - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия,
Широкино - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое.
"На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, не применяя запрещено минского договоренностями вооружение", - уверяет командование Операции Объединенных сил.
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