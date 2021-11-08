8 ноября на фронте: оккупанты дважды обстреляли украинские позиции
В понедельник, 8 ноября, по состоянию на 17:00 со стороны российских оккупационных войск зафиксировано два обстрела, один из которых - с использованием запрещенного Минскими соглашениями вооружения
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Оккупанты открывали огонь вблизи Водяного из минометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Павлополя враг произвел обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди украинских защитников нет.
Военнослужащие ВСУ открывали ответный огонь, не используя запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
- Напомним, 7 ноября оккупанты обстреляли населенный пункт Светличное из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 122 мм. Обстрелы повредили здание и технику водоканала, разрушили помещение и уничтожили оборудование химико-бактериологической лаборатории в Светличном.
- Также второй раз обстреляли поселок Болотенное в Луганской области, разрушен жилой дом и хозяйственное сооружение, повреждена линия электропередач
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.02
Покупка 26.02Продажа 26.26
-
EUR
Покупка 29.97Продажа 30.38
- Актуальное
- Важное