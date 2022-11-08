8 ноября будут отключать электроэнергию в Киеве и семи областях. Подробности
В течение суток 8 ноября будут применены плановые графики отключения электроэнергии для потребителей города Киева и семи областей Украины
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Как отметили в компании, плановые отключения будут применяться в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.
"Ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий", – отмечают в Укрэнерго.
В то же время в компании добавили, что введение графиков аварийных отключений на 8 ноября пока не предполагается.
Энергетики напоминают: чтобы помочь держать баланс в энергосистеме, поврежденной обстрелами, нужно экономно потреблять электроэнергию и не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 06:00 до 11:00 и с 17:00 до 23 :00.
- Между тем, облэнерго нескольких западных областей Украины также предупредили о плановых (почасовых) отключениях электроэнергии потребителям. В частности, во Львовской области отключения электроэнергии будут происходить с 08:00 до 20:00, время отключения для потребителей составит ориентировочно три часа.
-
В Укрэнерго заверили, что энергетики круглосуточно работают над тем, чтобы возобновить стабильное энергоснабжение, и надеются, что до конца недели смогут изменить лучшую ситуацию в центральном и северном регионах Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.85
Покупка 39.85Продажа 40.61
-
EUR
Покупка 38.8Продажа 39.82
- Актуальное
- Важное