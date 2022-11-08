Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Как отметили в компании, плановые отключения будут применяться в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

"Ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий", – отмечают в Укрэнерго.

В то же время в компании добавили, что введение графиков аварийных отключений на 8 ноября пока не предполагается.

Энергетики напоминают: чтобы помочь держать баланс в энергосистеме, поврежденной обстрелами, нужно экономно потреблять электроэнергию и не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 06:00 до 11:00 и с 17:00 до 23 :00.

Между тем, облэнерго нескольких западных областей Украины также предупредили о плановых (почасовых) отключениях электроэнергии потребителям. В частности, во Львовской области отключения электроэнергии будут происходить с 08:00 до 20:00, время отключения для потребителей составит ориентировочно три часа.

В Укрэнерго заверили, что энергетики круглосуточно работают над тем, чтобы возобновить стабильное энергоснабжение, и надеются, что до конца недели смогут изменить лучшую ситуацию в центральном и северном регионах Украины.

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