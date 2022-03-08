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Главная Мир 8 марта Байден запретит импорт российской нефти, природного газа и угля в США, - CNN

8 марта Байден запретит импорт российской нефти, природного газа и угля в США, - CNN

8 мартa, 2022 вторник
16:26
Мир Байден

Ожидается, что во вторник, 8 марта, президент Джо Байден запретит импорт нефти, природного газа и угля из России в США

Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника.

По информации издания, президент США запретит импорт российских энергоносителей.

Вашингтон сделает этот шаг в одностороннем порядке, без своих европейских союзников, из-за разногласий между европейскими странами по поводу запрета российской энергии. Отмечается, что страны ЕС имеют гораздо большую зависимость от энергетики РФ, чем США.

Учитывая чрезвычайное политическое давление внутри страны, официальные лица США сочли, что могут двигаться вперед без коалиции без серьезных проблем.

Ожидается, что Байден расскажет об этих мерах в 17:45 по киевскому времени.


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Экономика
Джо Байден
война с Россией
США
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