8 из 70. Накануне Россия выпустила рекордное количество ракет, но сработала украинская ПВО - The Insider
26 марта Россия потратила на обстрел территории Украины около $0,5 млрд
Об этом сообщает The Insider на основе данных своих источников, передает Еспресо.TV.
52 ракеты были выпущены с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 с территории Беларуси. Общая стоимость этих ракет превышает $340 млн. прямых производственных затрат в ценах 2020 года, а с учетом логистики до полумиллиарда долларов одномоментно только залпами с кораблей Черноморского флота.
При этом ПВО Украины поставило рекорд по сбитым целям: из не менее 70 выпущенных Россией ракет долетели всего восемь. Остальные были уничтожены в небе. Россия производила обстрел в том числе по территории, находящейся в непосредственной близости от границы Польши. В тот же день там находился с визитом президент США Джо Байден.
- Напомним, вчера, 26 марта, произошло два ракетных удара в пределах Львова, предварительно – пятеро пострадавших.
- Также вечером 26 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе в городе Дубно.
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