8 интересных фактов из жизни Брэда Питта
Уильям Брэдли Питт – так звучит полное имя актера, родившегося в США 18 декабря 1963 года. Звезда Голливуда и кинопродюсер, лауреат 2-х премий "Золотой глобус", обладатель премий "Оскар" за сопродюсирование фильма "12 лет рабства" и за лучшую мужскую роль второго плана в киноленте "Однажды в Голливуде"
Брэд Питт хотел стать журналистом
С юных лет Брэд и не подозревал, что станет звездой Голливуда. Ему даже в голову такое не приходило. Скромная многодетная семья, мечтал о журналистской деятельности. Его настойчивость одержала верх, он поступил в Миссурийскй университет на факультет журналистики. Но вдруг, почти перед самым выпуском из учебного заведения, Брэд бросает все свои предыдущие достижения в обучении на произвол судьбы и отправляется в неизведанный мир кино. На весах его судьбы было 100 условных кг реальной, уверенной и стабильной жизни и 100 условных кг фантазий, мечтаний и веры во всемирную славу на Олимпе кинематографа. Брэд Питт рискнул. И не ошибся. Ведь умение слышать свою интуицию и непоколебимая вера в себя – две главные составляющие будущего успеха.
Брэд Питт зарабатывал на жизнь в костюме цыпленка
К своей мечте Брэд отправился с суммой в $325. Деньги скоро кончились. Итак, нужно было работать.Чтобы прокормить себя и платить за жилье, Питт работал перевозчиком мебели, водителем лимузина, таксистом, а также чистил бассейны.
Вдобавок, в середине 80-х будущая знаменитость работала в сети ресторанов "El Pollo Loco". Все бы ничего, но ему нужно было все рабочее время проводить в костюме гигантского цыпленка.
И все это ничто по сравнению с тем, как великий замысел мечтателя перерос в реальность. Параллельно он ходил на курсы актерского мастерства, заводил знакомства и посещал кастинги.
Брэд сколол себе часть зуба для роли в фильме "Бойцовский клуб"
В конце 90-х годов сам факт съемок фильма по известной книге Чака Паланика оценивался как утопическое безумие. Никто не верил в успех картины, кроме режиссера Дэвида Финчера и исполнителей главных ролей Эдварда Нортона и Брэда Питта.
Питт усердно готовился к роли, занимаясь боксом и тхэквондо. И этим его подготовка не ограничилась. Бред сколол передний зуб, чтобы его персонаж Тайлер Дерден выглядел как можно реалистичнее.
В роли Ахилла неосторожно повредил ахиллово сухожилие
Для участия в фильме "Троя" Питт намеренно набрал десять килограммов мышечной массы. Отрастил до нужной длины волосы. Ходил на занятия к тренерам, обладающим знаниями и умением пользоваться оружием времен Трои. Но случилась мистическая история. Играя Ахилла, Брэд Питт травмировал ахиллово сухожилие.
Табу на поездки в Китай
Из-за участия в фильме "Семь лет в Тибете" Брэду Питту навсегда запретили пересекать границу Китая. В картине рассказывается о преследованиях буддистов со стороны Китая. Этот факт оскорбил власти Поднебесной.
Обладает знаниями по архитектуре
Уже на Олимпе своего признания, Брэд, параллельно со съемками, получал знания по архитектуре. С этой целью он начал учиться у известного архитектора Франка Генри.
Позже в США произошло страшное событие. В Новый Орлеан прилетел ураган "Катрина". Актер в первую очередь сделал пожертвования в пользу пострадавших в размере $5 млн, и взялся за проектирование домов для оказавшихся без жилья людей.
Питт и Джоли
19 сентября 2016 жена Питта Анджелина Джоли отправила в суд заявление о разводе. Официально объявленная причина такого кардинального поступка: несовместимое видение воспитания детей и алкоголизм Брэда. 12 апреля 2019 года звездные супруги официально развелись.
Редкая болезнь Питта
Брэд раскрыл обществу свою странную и неизлечимую болезнь. Называется этот недуг – прозопагнозия. В народе о ней говорят – "лицевая слепота".
Звездный актер признался, что потерял способность различать лица людей. Этим актер поделился в интервью журналу GQ.
Питт обижается, ведь немногие верят ему — болезнь официально у него не диагностировали. Ну как так — страдать каким-то очень странным заболеванием? Поэтому его считают просто невежливым. Актеру это весьма неприятно и он решил найти хоть кого-то еще с такой же редкой болезнью, которая передается по наследству, или приходит к человеку после тяжелого стресса.
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