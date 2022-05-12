78-й день борьбы: Азов штурмует вражеские позиции и продолжает выбивать врага
Бойцы полка "Азов" уже 78-й день продолжают борьбу на Азовстали, несмотря на нехватку боеприпасов и большое количество раненых
Видео боя полк "Азов" публикует на своей официальной странице в YouTube.
"Защитники Мариуполя штурмуют враждебные позиции, делая невозможное, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и прочего вооружения. Борьба наших воинов за Украину и за сохранение жизней личного состава продолжается несмотря на все", - добавляют в Азове.
- 7 мая вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что с завода "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.
- 8 мая заместитель командира "Азова" Святослав Паламар заявил, что полк не может подтвердить эвакуацию всех гражданских из "Азовстали", ведь нет спецтехники для разбора завалов.
- 11 мая защитники Азовстали обратились к лидерам еврейского народа с призывом помочь в эвакуации военных. В тот же день Украина предложила передать России пленных оккупантов в обмен на возможность эвакуировать с завода "Азовсталь" раненых украинских военных.
- Еспресо подписал открытое обращение к ООН по спасению украинских военных из Азовстали.
- 12 мая заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар заявил, что гражданские, которыми занимались украинские военные, оставили заблокированный россиянами в Мариуполе завод "Азовсталь".
- Ранее офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко рассказал, что защитники Азовстали заблокировали около 7 вражеских бригад - около 15 тыс. оккупантов.
- Жена командира полка "Азов" Екатерина Прокопенко призвала подписывать петицию в ООН с требованием вывезти людей из "Азовстали".
- Ирина Верещук просит отказаться от комментариев политиков, журналистов и общественных деятелей по поводу содержания переговоров об эвакуации из Азовстали.
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