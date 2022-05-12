Видео боя полк "Азов" публикует на своей официальной странице в YouTube.

"Защитники Мариуполя штурмуют враждебные позиции, делая невозможное, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и прочего вооружения. Борьба наших воинов за Украину и за сохранение жизней личного состава продолжается несмотря на все", - добавляют в Азове.

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