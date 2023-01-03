Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



В течение 4-27 декабря 2022 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос о политике власти относительно УПЦ МП.



"Если вспомнить наши данные, которые мы публиковали полгода назад, то по состоянию на лето более 70% украинцев считали себя православными. Однако, когда мы уточняли, к какой церкви они себя причисляют, то более 50% принадлежат к ПЦУ Константинопольского патриархата и только 4% к УПЦ Московского патриархата. А по результатам опросов, проводившихся в конце декабря 2022 года относительно политики власти относительно УПЦ МП, то 78% украинцев считают, что власть должна вмешаться в деятельность УПЦ МП, учитывая обстоятельства, как она себя ведет. В том числе 54% выступают за полный запрет этой церкви, еще 24% - за установление надзора за деятельностью УПЦ МП. Только 12% украинцев считают, что вмешиваться в деятельность церкви не стоит", - прокомментировал заместитель директора КМИС.





Антон Грушецкий добавил, что за время полномасштабного вторжения УПЦ МП не продемонстрировала ничего, чтобы доказать, что она действительно украинская церковь.

Также по данным КМИС против каких-либо территориальных уступок России выступили 85% опрошенных украинцев .

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