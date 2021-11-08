78% украинцев назвали родным языком украинский, - исследование

Об этом свидетельствует общенациональный опрос "День украинской письменности и языка-2021: становится ли государственного языка больше в публичном пространстве", проведенный Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Центром Разумкова.

На вопрос: "Какой язык вы считаете родным?" - 78% респондентов ответили, что украинский. Русский назвали 18% опрошенных.

Цифры несколько отличаются географически - процент выбравших украинский падает в южных (56%) и в восточных (59%) регионах.





Исследователи отмечают также разницу в ответах в разных возрастных категориях.



"Возрастные отличия заключаются в том, что молодые люди несколько чаще считают своим родным языком украинский. Среди молодежи в возрасте 18-29 лет украинский считают родным 83%, а среди старейшей группы (респонденты, которым за 60) - 74%. Такая же динамика наблюдается , если анализировать отдельно юг и восток: 64% молодежи юга и востока считают родным украинский, а среди старшего поколения - 53%", - говорится в разъяснении.







Также отмечается, что, независимо от региона, украинский язык чаще считают родным жители малых сел и городков.



Исследование проводилось методом личного интервью с 29 июля по 4 августа 2021 года во всех регионах Украины за исключением Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов. Ошибка выборки не превышает 2,3%.