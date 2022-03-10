"779 км в свободный Киев": В Вильнюсе появились новые дорожные знаки в поддержку Украины
В столице Литвы установили новые дорожные знаки в поддержку Украины. На них изображены "послания" к украинцам и белорусам
Об этом сообщил мэр Вильнюса Ремигиус Шимашюс, передает Еспресо.TV .
"779 километров до свободного Киева. 187 – до временно оккупированного Кремлем Минска. Теперь в Вильнюсе новый дорожный знак. Соседи-белорусы, пожалуйста, просыпайтесь", - подписал он фото.
- Напомним, ранее мэр Вильнюса Ремигис Шимасюс обратился в посольство России в Литве с рекомендацией поменять адрес на визитках.
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