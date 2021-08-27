750 тыс. итальянцев подписали петицию о проведении референдума об эвтаназии

Об этом сообщает Local .

Издание пишет, что референдум может пройти уже в 2022 году.

Сторонники референдума заявляют, что если закон будет принят, он позволит найти выход для "больных людей, которым нужна чья-то помощь, чтобы положить конец их страданиям".

Председатель христианской политической партии Popolo della Famiglia ("Люди семьи") сказал, что это "маркетинговая кампания для культуры смерти".

Сейчас, согласно закону, любой, кто помог человеку совершить самоубийство, может быть приговорен к сроку от пяти до 12 лет тюрьмы.

В 2019 году Конституционный суд принял решение, которое узаконило эвтаназию в особых случаях - если пациент находится в тяжелом неизлечимом состоянии, причиняющем ему страдания, которые он считает невыносимыми.

В марте Испания стала шестой страной, которая узаконила эвтаназию .