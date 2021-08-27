Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир 750 тыс. итальянцев подписали петицию о проведении референдума об эвтаназии

750 тыс. итальянцев подписали петицию о проведении референдума об эвтаназии

27 августа, 2021 пятница
08:16

Более 750 тыс. человек в Италии подписали петицию, призывающую к легализации эвтаназии: это на 250 тыс. больше того количества людей, которое дает возможность инициировать референдум

Об этом сообщает Local .

Издание пишет, что референдум может пройти уже в 2022 году.

Сторонники референдума заявляют, что если закон будет принят, он позволит найти выход для "больных людей, которым нужна чья-то помощь, чтобы положить конец их страданиям".

Председатель христианской политической партии Popolo della Famiglia ("Люди семьи") сказал, что это "маркетинговая кампания для культуры смерти".

Сейчас, согласно закону, любой, кто помог человеку совершить самоубийство, может быть приговорен к сроку от пяти до 12 лет тюрьмы.

В 2019 году Конституционный суд принял решение, которое узаконило эвтаназию в особых случаях - если пациент находится в тяжелом неизлечимом состоянии, причиняющем ему страдания, которые он считает невыносимыми.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Италия
Читайте также:
25 августа, 2021 среда
"Сладкий сон Путина": большой Герб может стать первым шагом к федерализации Украины, - эксперт
26 августа, 2021 четверг
Афганистан: Масуд договорился с талибами о временном перемирии
Олена Федота
25 августа, 2021 среда
Паралимпиада-2020: как выглядит медальный зачет Игр в Токио
Киев
+14
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.77
    Покупка 26.77
    Продажа 27.01
  • EUR
    Покупка 31.33
    Продажа 31.75
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
27 августа
10:22
Владислав Белый
Украинец с рекордом завоевал серебро на Паралимпиаде в Токио
10:11
Верховный суд Китая признал незаконной шестидневную рабочую неделю по 12 часов в день
10:06
"Ворскла" - "Металист 1925"
УПЛ: расписание матчей и трансляций 6-го тура чемпионата Украины по футболу
10:00
PR
theLotter
Джекпот Powerball достиг отметки в $322 миллиона, и он может стать вашим уже в эту субботу
09:42
Виктор Пинзеник: Украинцы не готовы доставать деньги из-под матраса и инвестировать, потому что страшно
09:38
В Украине из-за дождей и гроз без света остаются более 60 населенных пунктов
09:26
курс доллара
Официальный курс: доллар продолжает дорожать
09:22
Экс-переговорщик ЕС по Brexit заявил, что будет баллотироваться на пост президента Франции
09:00
Новый рекорд: за сутки более 170 тыс. украинцев сделали прививки от коронавируса
08:50
В Лондоне задержали мужчину, который вводил в продукты в магазинах неизвестное вещество
08:30
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали более 2 тыс. случаев COVID-19, более 800 человек попали в больницу
07:53
Воины-зенитчики провели учения в районе ООС
Сутки на фронте: оккупанты ранили украинского военного
07:37
Владимир Зеленский
"Бизнес должен идти в политику, если он хочет жить здесь": Зеленский сравнил свое президентство со стартапом
07:20
Людмила Денисова
Денисова заявила о постоянных угрозах из-за работы в должности омбудсмена
07:00
Эксклюзив
Как Украина подписала соглашение с Европейской ассоциацией свободной торговли
2021, четверг
26 августа
23:36
"Тоттенхэм" разгромил "Феррейру" и вышел в групповой этап Лиги конференций
23:06
Зеленський
Президент Зеленский направляется в Вашингтон. Ключевой вопрос: убедить Соединенные Штаты инвестировать в Украину
22:59
Зеленский
Зеленский заявил, что власть близка к "классному результату" в очищении правоохранительной системы
22:44
В Италии рассматривают вариант введения обязательной COVID- вакцинации
22:25
Украинское посольство в Москве не имеет информации об эвакуации Россией граждан Украины из Афганистана
22:07
Килиан Мбаппе
"Реал" предложил ПСЖ 170 млн евро за самого дорогого игрока мира
22:04
В Кабуле произошли новые взрывы, - СМИ
21:58
Роберто Де Дзерби
Просто будем играть и посмотрим, - тренер "Шахтера" прокомментировал результаты жеребьевки ЛЧ
21:36
В Харькове обнаружили случай тропической малярии, женщина была в Нигерии
21:29
Владислав Кочергин
"Заря" снова проиграла "Рапиду" и вылетела в Лигу конференций
21:12
Президент Франции Эммануэль Макрон
Взрывы в Кабуле: Франция эвакуирует посла, - Макрон
20:59
Телеканал "НАШ"
Герасимьюк: Решение по лицензии канала "НАШ" принято из-за "скабеевщины"
20:50
Компания Безоса запустила свой космический корабль
20:44
Зеленский
Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск в Украине
20:29
полиция
Житель Черновцов переклеил штрих-коды в супермаркете с дешевых товаров на дорогие и приобрел их
20:23
"Челси"
УЕФА выбрал лучших игроков сезона в Лиге чемпионов
20:20
Марихуана, игорный бизнес и земля: ЦИК зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума
20:15
"Монако" - "Шахтер"
"Шахтер" узнал соперников в Лиге чемпионов
20:14
кубок Лиги чемпионов
Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа
20:13
"Динамо" - "Десна"
"Динамо" узнало соперников в Лиге чемпионов
19:57
"Необходимо соответствовать стандартам и убеждать скептиков": президент Латвии о вступлении Украины в ЕС
19:51
В шести регионах Украины высокий риск распространения коронавируса, - Киевская школа экономики
19:36
Взрывы в аэропорту Кабула: число пострадавших возросло до 60 человек
19:30
Нападавшего на Порошенко отпустили из полиции без подозрений, - адвокат
19:07
В Виннице среди вакцинированных разыграют 100 подарков, главный приз - автомобиль
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV