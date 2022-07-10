Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"75 военных с острова Змеиный остаются в плену - это морские пехотинцы и пограничники. Уже пятый месяц, как мой брат и ребята находятся в плену и никто ничего не знает. Мы обращались в Международный комитет Красного Креста и там ответили, что российская сторона не дает доступа к нашим ребятам. Обращались в ГУР - информацию тоже не предоставляют. С родственниками пленных мы писали коллективное письмо, но был ответ, что они занимаются этим делом, а конкретных ответов нет. Мы не знаем, где они находятся, не знаем в каком они состоянии. Они не одеты по сезону", - подчеркнула Дюльгер.

Также сестра военнопленного защитника рассказала о своем брате.

"Мого брата зовут Щербан Дмитрий Игоревич, ему 21 год. Дмитрий служит 2,5 года в украинской армии, он рядовой. В начале февраля он поехал на Змеиный. 24 февраля позвонил по телефону и сказал, что началось наступление РФ на Украину. Было очень страшно, мы были в панике. В последний раз я говорила с Дмитрием 24 февраля. Он сказал, чтобы мы не волновались за него, потому что он переживает за нас. Больше контакта с ним не было", - отметила Дюльгер.

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