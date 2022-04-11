75 тыс. украинских беженцев подали заявления для временной защиты в Болгарии

Об этом сообщает BNR.



Статус временной защиты предоставили 51 тысяч украинцев. Об этом сообщил Единый информационный портал Болгарии для Украины. Более 40 тысяч беженцев разместили в отелях и заведениях отдыха.



"За полтора суток в северо-восточную деревню Дуранкулак и придунайский город Русе прибыло 37 автобусов, что привело к переполненности", - сказал руководитель координации по делам беженцев Валерий Рачев.



Он подчеркнул, что сейчас ситуация находится под контролем.



Срок предоставления гуманитарной помощи беженцам без регистрации на временную защиту продлен до 15 апреля. Эту информацию сообщил министр туризма Христо Проданов. По его словам, открыто 40 новых регистрационных центров, в общей сложности их 175. Заявки можно подать в 65 городах страны.

Напомним, 1 апреля Болгария объявила российского дипломата персоной нон решетки.

Болгария отказалась платить рублями за российский газ.

Страна готовится расторгнуть контракт с "Газпромом" в конце 2022 года.