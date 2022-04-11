75 тыс. украинских беженцев подали заявления для временной защиты в Болгарии
С начала полномасштабной войны в Украину в Болгарию прибыло 164 тыс. украинцев, из них 75 тыс. остались в стране и обратились за временной защитой
Об этом сообщает BNR.
Статус временной защиты предоставили 51 тысяч украинцев. Об этом сообщил Единый информационный портал Болгарии для Украины. Более 40 тысяч беженцев разместили в отелях и заведениях отдыха.
"За полтора суток в северо-восточную деревню Дуранкулак и придунайский город Русе прибыло 37 автобусов, что привело к переполненности", - сказал руководитель координации по делам беженцев Валерий Рачев.
Он подчеркнул, что сейчас ситуация находится под контролем.
Срок предоставления гуманитарной помощи беженцам без регистрации на временную защиту продлен до 15 апреля. Эту информацию сообщил министр туризма Христо Проданов. По его словам, открыто 40 новых регистрационных центров, в общей сложности их 175. Заявки можно подать в 65 городах страны.
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