75 тыс. грн за перевод в тыловое подразделение: кадровик одной из бригад ТрО задержан на взятке
Начальника группы персонала одной из отдельных бригад Сил территориальной обороны ВСУ задержали на взятке за перевод военнослужащих с линии фронта в тыловые части
Об этом информирует Государственное бюро расследований .
Кадровик нашел 14 желающих перевестись в новый учебный центр на базе бригады ТрО в тылу. За это просил 75 тысяч гривен. Одному из военных тот передал список с предложением собрать деньги.
Также еще одному военнослужащему за 180 тысяч гривен обещал содействовать непривлечению к уголовной и административной ответственности за правонарушения.
Правоохранители задержали злоумышленника при получении более 1 миллиона 200 тысяч гривен.
В ходе обысков изъяты списки бригады и проекты инициативных писем-соглашений на перевод военнослужащих в учебный центр.
Фигуранту сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.
Кадровику предусматривается лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
- Правоохранители разоблачили пятерых военных, которые подделывали документы о получении продуктов на склады части. Их подозревают в завладении более 4,6 млн грн.
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