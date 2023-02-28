Об этом информирует Государственное бюро расследований .

Кадровик нашел 14 желающих перевестись в новый учебный центр на базе бригады ТрО в тылу. За это просил 75 тысяч гривен. Одному из военных тот передал список с предложением собрать деньги.

Также еще одному военнослужащему за 180 тысяч гривен обещал содействовать непривлечению к уголовной и административной ответственности за правонарушения.

Правоохранители задержали злоумышленника при получении более 1 миллиона 200 тысяч гривен.

В ходе обысков изъяты списки бригады и проекты инициативных писем-соглашений на перевод военнослужащих в учебный центр.

Фигуранту сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Кадровику предусматривается лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.