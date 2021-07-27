75% граждан считают преемницей Киевской Руси Украину, - исследование

Об этом свидетельствуют данные группы "Рейтинг".



8% украинцев считают Россию преемницей Руси - 8%, 9% - считают правопреемницей ни Украину, ни Россию.



Для всех возрастных групп преемницей Киевской Руси является Украина.



Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: телефонные интервью. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения: 23-25 июля 2021 года.

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